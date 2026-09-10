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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otelde uygunsuz yakalanan iş insanı tutuklandı

        Otelde uygunsuz yakalanan iş insanı tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı 69 yaşındaki Ş.T. tutuklandı. Olayın ardından otelin ruhsatı da iptal edilerek süresiz mühürlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Otelde uygunsuz yakalanan iş insanı tutuklandı

        Çanakkale'de olay, 7 Eylül'de, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

        OTELDE 2 ÇOCUKLA YAKALANDI

        İHA'daki habere göre Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla bulunuyordu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Ekiplerin ihbar üzerine otele gitmesiyle iş adamı Ş.T. yakalandı. Ş.T. emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.T. cezaevine sevk edildi.

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        OTEL SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ

        Olayın ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Ş.T'nin iddiaya göre 2 erkek çocukla uygunsuz halde yakalandığı otelin ruhsatı iptal edilerek, süresiz mühürlendi.

        İş adamı Ş.T'nin 2 akaryakıt istasyonu içinde imar mevzuatı gereği işlem yapılırken, ruhsat iptali için çalışma başlatıldı.

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        #Çanakkale
        #gelibolu
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