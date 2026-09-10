Otelde uygunsuz yakalanan iş insanı tutuklandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iddiaya göre 2 erkek çocukla otel odasında uygunsuz halde bulunan akaryakıt istasyonu sahibi iş adamı 69 yaşındaki Ş.T. tutuklandı. Olayın ardından otelin ruhsatı da iptal edilerek süresiz mühürlendi
Çanakkale'de olay, 7 Eylül'de, Gelibolu ilçesi Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde, saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
OTELDE 2 ÇOCUKLA YAKALANDI
İHA'daki habere göre Gelibolu ilçesinde iki tane akaryakıt istasyonu sahibi Ş.T. (69), iddiaya göre otel odasında 15 yaşında 2 çocukla bulunuyordu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ekiplerin ihbar üzerine otele gitmesiyle iş adamı Ş.T. yakalandı. Ş.T. emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.T. cezaevine sevk edildi.
OTEL SÜRESİZ MÜHÜRLENDİ
Olayın ardından Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Ş.T'nin iddiaya göre 2 erkek çocukla uygunsuz halde yakalandığı otelin ruhsatı iptal edilerek, süresiz mühürlendi.
İş adamı Ş.T'nin 2 akaryakıt istasyonu içinde imar mevzuatı gereği işlem yapılırken, ruhsat iptali için çalışma başlatıldı.