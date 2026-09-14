Afyonkarahisar Devlet Hastanesi çalışanlarına yönelik geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen uyuşturucu ve tefeci operasyonunun ikinci dalgası gerçekleştirilirken, aralarında doktorların ve tıbbi sekreterlerin bulunduğu yaklaşık 15 kişinin sabah erken saatlerde yapılan baskınlarla gözaltına alındığı bildirildi.

İHA'daki habere göre olay; Temmuz 2025'de yaşandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen ihbarlar üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken, doktorların imzalarının taklit edilerek bazı narkotik ilaçların yasa dışı yollarla edinilmesinin sağlandığı ve bu ilaçların üçüncü kişilere satıldığı belirlendi.

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Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, galericiler, iş adamları ve sanayici esnafı olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerle ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, şüphelilerin yargılanmalarına devam ediliyor.

Şüpheliler sabah erken saatlerde yapılan baskınlarda gözaltına alındı

Olayda sanık ifadeleri ve ele geçirilen dijital materyallerden yola çıkan savcılık olayla ilgili ikinci dalga operasyon başlattı.

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'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla sabah erken saatlerde çok sayıda polisin katılımıyla yapılan operasyonda aralarında yine doktor ve Devlet Hastanesi çalışanları ile iş insanlarının bulunduğu yaklaşık 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.