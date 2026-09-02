Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik "FETÖ" yalanıyla 2 milyon TL dolandırdılar: Milyonluk dolandırıcılıkta 2. vurgun son anda önlendi

        "FETÖ" yalanıyla 2 milyon TL dolandırdılar: Milyonluk dolandırıcılıkta 2. vurgun son anda önlendi

        Afyonkarahisar'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "FETÖ/PDY'ye adınız karıştı" yalanıyla bir vatandaşı yaklaşık 2 milyon lira dolandıran şüphelilerden S.A.S. tutuklandı. Şüphelilerden birinin başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarıyla yakalandığı belirtilirken, bir başka dolandırıcılık girişimi de gerçekleşmeden engellendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "FETÖ" yalanıyla 2 milyonluk dolandırıcılık

        Afyonkarahisar’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "FETÖ/PDY terör örgütüne adınız karıştı" yalanıyla bir vatandaşı yaklaşık 2 milyon TL dolandıran şüphelilerden biri tutuklandı. Şüphelilerden birinin başka bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirmesi de ekipler tarafından engellendi.

        İHA'daki habere göre göre; S.Y. isimli vatandaş, telefonla kendisini arayarak polis ve savcı olduklarını söyleyen şahısların yönlendirmesiyle ikametindeki yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti.

        Olayın ardından çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları saha araştırmaları sonucunda şüphelilerin 16 suç kaydı olan S.A.S., 4 suç kaydı olan O.A. ve bir suç kaydı bulunan O.K.Ö. olduğu tespit etti.

        REKLAM

        BAŞKASININ ZİYNET EŞYALARI DA BULUNDU

        Şüphelilerden S.A.S. ve O.A.’nın Denizli’de bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler ortak çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon çerçevesinde S.A.S., araç içerisinde başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakalandı. Ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

        POLİS 3 AYRI SUÇU DAHA AYDINLATTI

        Ekipler ayrıca O.A.’nın Denizli’de yeni bir dolandırıcılık olayı gerçekleştirmek üzere olduğunu belirledi. Yapılan müdahaleyle olay henüz gerçekleşmeden engellendi.

        REKLAM

        Şüphelilerden S.A.S. Denizli’de gözaltına alınırken, O.K.Ö. ise Konya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Afyonkarahisar’a getirildi. Firari durumdaki O.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Polis ekiplerinin yürüttüğü saha ve istihbari çalışmalar neticesinde 3 suç aydınlatılırken, 1 suçun da meydana gelmeden engellendiği belirtildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FETÖ/PDY
        #afyonkarahisar
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Can yeleğini çıkarıp kızına giydirdi, kendisi dalgalara kapıldı!
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Seri katil! Fethi Dağlı’nın üçüncü cinayeti de ortaya çıktı
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        M.City'den rekor transfer!
        M.City'den rekor transfer!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Bitshiabu, Galatasaray için İstanbul'da!
        Karadeniz'de palamut bolluğu
        Karadeniz'de palamut bolluğu
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Müşterinin fotoğrafını çekti, yakalandı, inkar etti
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Son bekar tatili
        Son bekar tatili
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Çanakkale'de feci kaza! 5 yaşındaki çocuk öldü
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        ABD uçak gemisi rekor kırdı
        ABD uçak gemisi rekor kırdı
        70 metrelik şelaleden düştü!
        70 metrelik şelaleden düştü!
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        Maduro'nun oğlu o fotoğrafın hikayesini anlattı
        "Süreci atlattım"
        "Süreci atlattım"
        Kapanmaları engelledi
        Kapanmaları engelledi
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        2 bölgede yağmur, sıcaklıklar aynı
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi
        Çocuklar için zayıflama ilacı dönemi