Ağabeyi kurtarılamamıştı: Rize'de denizde kaybolan kardeşin de cansız bedeni bulundu
Rize'nin Çayeli ilçesinde denize girdikleri sırada dalgalara kapılan iki kardeşten Ahmet Ertuğrul Önder'in ardından kaybolan kardeşi Arif Kerem Önder'in de cansız bedenine ulaşıldı. 3 gündür 113 personelin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında Önder'in cenazesi, Rize-Artvin Havalimanı'nın 3 mil açığında bulundu. Cenaze, otopsi için Kaçkar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Rize'nin Çayeli ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder'in de cansız bedenine ulaşıldı.
İKİ KARDEŞ DALGALARA KAPILDI
DHA'daki habere göre olay, önceki gün ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize giren Ahmet Ertuğrul ile kardeşi Arif Kerem Önder, dalgalara kapılınca suda çırpınmaya başladı.
Sahildekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla Ahmet Ertuğrul Önder, denizden kıyıya çıkarılırken, kardeşi Arif Kerem Önder gözden kayboldu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Ahmet Ertuğrul, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
113 PERSONEL KATILDI
Dalgalara kapılıp denizde kaybolan Arif Kerem Önder'i arama çalışmaları 3'üncü gününde, sabah erken saatlerde başladı. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin deniz üzerinden, dalgıç ekiplerinin deniz altından başlattıkları çalışmalar, dronla havadan da desteklendi.
Çalışmalar, toplam 113 personel, 22 araç, 5 bot, 1 sonar, 4 dron ve 1 helikopter ile denizden, havadan ve kıyı şeridinden devam etti.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Rize'nin Çayeli ilçesinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Arif Kerem Önder’in cansız bedenine ulaşıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından helikopterle arama tarama çalışmaları sırasında Rize-Artvin Havalimanı’nın 3 mil açığında bulunan Önder’in cenazesi, kıyıya çıkarılarak otopsi için Kaçkar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Önder ailesi, Ahmet Ertuğrul’un ardından diğer çocukları Arif Kerem’den gelen acı haberle büyük üzüntü yaşadı.