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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oto galeride 6 aracı yakmıştı... O kundakçı tutuklandı

        Oto galeride 6 aracı yakmıştı... O kundakçı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobili benzin dökerek ateşe verdiği belirtilen Serkan K. tutuklandı. Şüphelinin iş yeri sahibiyle alışveriş nedeniyle husumet yaşadığı öne sürülürken, olay güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Oto galeriyi yakan kundakçı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobili benzin dökerek ateşe veren Serkan K., tutuklandı.

        DHA'daki habere göre olay; 3 Eylül'de gece saatlerinde Yeni Mahalle'de Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde meydana geldi. Serkan K., elinde bidonla getirdiği benzini oto galeri önündeki 6 otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi.

        Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        'HUSUMET' İDDİASI

        Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli Serkan K., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Serkan K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serkan K., dün adliyeye sevk edildi. Serkan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

        Diğer yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

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        #Antalya
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