Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA'daki habere göre; Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Didim açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 Etiyopya, 14 Somali, 1 Yemen (4’ü çocuk) olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM’e (Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi) gönderildi.