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        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da İHA tespit etti, 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'da İHA tespit etti, 34 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. İHA tarafından tespit edilen bottaki göçmenlerin işlemlerinin ardından GÖKSEM'e gönderildiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        34 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde tespit edilen 4’ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        İHA'daki habere göre; Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Didim açıklarındaki hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 19 Etiyopya, 14 Somali, 1 Yemen (4’ü çocuk) olmak üzere 34 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM’e (Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi) gönderildi.

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        #Aydın
        #didim
        #göçmen
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