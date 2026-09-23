Mezdeke Grubu’nun eski dansçısı Aynur Kanbur’un 10 yıl önce Şişli’de öldürülmesine ilişkin soruşturmada, kızı Dilara Güngör’ün de aralarında bulunduğu 15 kişinin şüpheli olarak araştırıldığı, ancak cinayetle bağlantılarını gösteren yeterli delil bulunmadığı ortaya çıktı.

EVİNDE 6 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Mezdeke Grubu’nun eski dansçılarından Aynur Kanbur, 24 Mart 2016’da Şişli Fulya’daki evinde silahlı saldırıya uğradı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre; vücuduna isabet eden 6 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Kanbur’un öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Olayın ardından yapılan ilk araştırmalarda, silah seslerinden sonra binadan bir kişinin koşarak kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelinin Mecidiyeköy’de metrobüsten indikten sonra yürüyerek olay yerine geldiği, cinayetin ardından ise hızlı adımlarla Beşiktaş Meydanı’na doğru uzaklaştığı belirlendi.

CİNAYET 10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Faili uzun yıllar belirlenemeyen cinayet dosyası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı yeni çalışmalarla 10 yıl sonra çözüldü. Cinayetin faili olduğu belirlenen Bülent Gündüz, yakalanarak tutuklandı.

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Gündüz, Aynur Kanbur’u öldürdüğünü itiraf ederken cinayeti tek başına işlediğini öne sürdü.

Ancak yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcılık, Gündüz’ün cinayeti tek başına işlediği yönündeki anlatımını yeterli bulmadı. Yüksel Kar, Serdar Kar ve Fazlı Kar’ın da cinayetin azmettiricileri oldukları iddiasıyla haklarında dava açıldı.

Bülent Gündüz ile üç isim hakkındaki yargılama İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Takipsizlik kararında da dört isim hakkında kasten öldürme suçundan kamu davası açıldığı ve yargılamanın 2026/237 esas numaralı dosya üzerinden sürdüğü belirtildi.

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İDDİANAMEDEN SONRA YENİ GELİŞME

Aynur Kanbur cinayetiyle ilgili iddianamenin hazırlanmasının ardından dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Cinayetin henüz çözülemediği dönemde şüphelerin yöneldiği ve yıllarca araştırılan kişilerle ilgili soruşturma dosyası ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla, cinayetin çözülmesinden önce hangi isimlerin şüpheli olarak araştırıldığı da ortaya çıktı.

Bu isimler arasında en dikkat çekenler arasında Aynur Kanbur’un kızı Dilara Güngör ve Hüseyin Rıza I.'nın yer aldığı görüldü.

KIZI DİLARA NEDEN ŞÜPHELİ OLDU?

Savcılık kararında, Dilara Güngör’ün neden şüpheliler arasına alındığının ayrıntılarına da yer verildi. Karara göre Aynur Kanbur, öldürülmesinden yaklaşık 1-1,5 ay önce arkadaşı Dilek E. ile yaptığı görüşmede kızı Dilara Güngör ile çok fazla problem yaşadığını anlattı.

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Bu bilgi üzerine Dilara Güngör de cinayet soruşturmasında şüpheli olarak araştırılmaya başlandı.

Polisin çalışmaları sırasında Dilara Güngör’ün, cinayetten yaklaşık 1-1,5 ay önce Mehmet Ali D. ile telefonla görüştüğü ve 16 Şubat 2016’da Esenyurt’ta yüz yüze buluştuğu belirlendi. Bunun üzerine Mehmet Ali D. de soruşturmaya dahil edildi.

DİLARA'NIN GÖRÜŞTÜĞÜ İSİMDEN 3 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Soruşturma bu kez Mehmet Ali D.’nin telefon bağlantıları üzerinden genişletildi. Mehmet Ali D.’nin Zeyni Ö., Serdar Y. ve Erkan S. ile sık sık telefonla irtibat kurduğu tespit edildi.

Bu üç isim de şüpheli olarak araştırmaya dahil edildi. Bunun yanı sıra Akilas M,, Aleksandros P., Deniz T., Eyüp Bilal G. ve Orhan T. de şüpheli olabilecekleri değerlendirilerek soruşturma kapsamına alındı.

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TELEFON GÖRÜŞMELERİ DE MERCEK ALTINDA

Cinayet Büro ekipleri yalnızca Dilara Güngör’ün bağlantıları üzerinde durmadı. Aynur Kanbur’un öldürülmeden önce yaptığı telefon görüşmeleri de incelendi. Aynur Kanbur’un olay öncesinde sık sık, cinayet günü de Hüseyin Rıza I. ile irtibat kurduğu belirlendi.

Bunun üzerine Hüseyin Rıza I. ile onun sık görüştüğü Yelda Ö., Fethiye Dilek I., Adnan Emre I., ve Adil A. da araştırıldı.

CİNAYETTEN ÖNCEKİ TARTIŞMA DA ARAŞTIRILDI

Polisin yaptığı sokak çalışmalarında ise cinayetten yaklaşık 15-20 gün önce Aynur Kanbur’un beyaz renkli bir otomobilde bulunan bir kadınla tartıştığı bilgisine ulaşıldı.

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Söz konusu aracın Hüseyin Rıza I.’nın eşi Fethiye Dilek I.’ya ait olabileceği değerlendirildi. Bu bilgi de soruşturma kapsamında araştırıldı.

15 ŞÜPHELİ İÇİN DİNLEME KARARI

Soruşturma kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında farklı mahkemelerden alınan kararlarla 15 kişi hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

Bu isimler arasında Aynur Kanbur’un kızı Dilara Güngör de bulunuyordu. Savcılık kararına göre, toplam 15 kişi hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

DİNLENDİLER AMA CİNAYETLE BAĞLANTI ÇIKMADI

Yapılan teknik takip ve araştırmaların sonunda ise başta Dilara Güngör olmak üzere tüm bu kişilerin Aynur Kanbur cinayetine katıldıklarını veya cinayete dahil olduklarını gösteren bir delil tespit edilemedi.

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Savcılık, haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin cinayeti işlediklerini gösteren ve haklarında dava açılmasına yeterli kanıt ve emare bulunmadığını belirledi.

Sır cinayetin 10 yıl sonra çözülmenin ardından söz konusu kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.