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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bartın’da kestane toplamak için ormana giden 61 yaşındaki İbrahim Karakaş hayatını kaybetti

        Bartın’da kestane toplamak için ormana giden 61 yaşındaki İbrahim Karakaş hayatını kaybetti

        Bartın'da kestane toplamak için ormana giden 61 yaşındaki İbrahim Karakaş, bir süre sonra ailesini arayıp rahatsızlandığını söyledi. Telefonuna ulaşılamaması üzerine başlatılan aramada Karakaş'ın cansız bedeni, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Kestane yolunda canından oldu

        Bartın'da İbrahim Karakaş (61), kestane toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.

        DHA'daki habere göre olay; Bartın'ın Bakraçboz köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde kestane toplamak için ormana giden İbrahim Karakaş, bir süre sonra rahatsızlandığını belirterek cep telefonuyla ailesini aradı.

        Karakaş'ın telefonuna ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Karakaş'ı akşam saatlerinde, köye yaklaşık 3 kilometre mesafede cansız bedenine ulaşıldı.

        İbrahim Karakaş'ın cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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