Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla paylaşılan mesajında, "Aziz milletimizin 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Ağustos Zafer Haftası mesajı paylaşıldı.

Mesajında, Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasının Zafer Haftası olarak kutlandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyet'imizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu azim dolu mücadele, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme gücünü vermiş, Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyet'imizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyet'imizde yaşamaktadır.

Zafer Haftası vesilesiyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."