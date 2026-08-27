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        Haberler Gündem Politika Duran: "Türkiye'nin yürüyüşüne engel olamayacaklar"

        Duran: "Türkiye'nin yürüyüşüne engel olamayacaklar"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku hiçe sayan, sivilleri hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır. Türkiye olarak 'Terörsüz Türkiye'nin, 'Terörsüz Bölge' olarak başarılı olmasını istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye'nin yürüyüşüne engel olamayacaklar"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '955'inci Yılında Malazgirt Zaferi' programında, "Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku hiçe sayan, sivilleri hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır" dedi.

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '955'inci Yılında Malazgirt Zaferi' programına katıldı. Burada konuşan Duran, tarih şuurunun Selçuklu Devleti'nden Osmanlı İmparatorluğu'na, Cumhuriyetin kuruluşundan 'Türkiye Yüzyılı'na kadar Türk milletini ayakta tutan en büyük kuvvet olduğunu söyledi.

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        Duran, "Anadolu'nun dört bir yanını birbirine bağlayan bu görünmez bağ, kubbemizi ayakta tutan sütunlardan birisidir. 955 sene evvel Sultan Alparslan'ın ordusunda tecessüm eden birlik ruhuyla, yüzyıllar sonra, günümüzden tam 104 sene evvel, Büyük Taarruz Muharebesi’nde ecdadın mukaddes emanetine sahip çıkan ruh, aynı ruhtur" diye konuştu.

        'MALAZGİRT'İ ANLAMAK, BERABERLİĞİMİZİ MUHAFAZA ETMEK DEMEKTİR'

        Bugün bu topraklarda özgürce yaşamaya devam etmek için bu tarih ve birlik şuuruna bir kez daha sıkı sıkıya sarılmak gerektiğini vurgulayan Duran, "Malazgirt, Türk milletine, kıyamete kadar omuzlarımızda taşımamız gereken büyük sorumluluklar yüklemiştir.

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        Öncelikle orada tecessüm eden ruhu ilanihaye muhafaza etmek, sorumluluklarımızın başında gelmektedir. Malazgirt’i anlamak demek; birliğimizi, beraberliğimizi, ortak hedeflerimizi, millet olma şuurumuzu muhafaza etmek demektir.

        Üzerinden yaklaşık bin yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de bu değerler Türkiye Yüzyılı'nın kılcal damarlarında dolaşmaya devam etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti, bu tarihi sürekliliğin en köklü temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

        'SÜREÇ, TOPLUMUMUZUN HER KESİMİNİN DESTEĞİYLE İLERLETİLECEK'

        Türkiye'nin terörün doğrudan ya da dolaylı olarak meydana getirdiği sorunlarla uzun yıllar boyunca mücadele ettiğini ve bu mücadele sırasında çok ciddi bedeller ödediğini kaydeden Duran, "Bugün ise Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde bu sorunu kökünden çözmek, ülkemizi ve bölgemizi terörden tamamen arındırmak için kararlı adımlar atmaktadır.

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        Bu anlayışla sürdürülen 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' süreci, Gazi Meclisimizde kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile bir anlamda ete kemiğe bürünmüştür. Bundan sonrasında da süreç, toplumumuzun her kesiminin desteğiyle ilerletilecek ve inşallah başarıyla nihayete erdirilecektir.

        Terör sorununu tamamen ortadan kaldıracak iradenin en önemli dayanaklarından biri de Anadolu’yu ortak bir vatan, müşterek bir kader ve birlikte yaşama iradesi etrafında buluşturan milli birlik şuurumuz olacaktır" diye konuştu.

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        'TÜRKİYE, BÖLGEDE BARIŞI ÖNCELEMEKTEDİR'

        Duran, sözlerine şöyle devam etti:

        "Ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine doğru yürüyüşü, küresel düzlemde artan belirsizliklere ve bölgemizde oluşturulmak istenen istikrarsızlığa rağmen devam edecektir. Milletimizin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü tehdit, ima ve söylem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmündedir.

        Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuku hiçe sayan, sivilleri hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler Türkiye'nin bu yürüyüşüne engel olamayacaktır. Türkiye olarak 'Terörsüz Türkiye'nin, 'Terörsüz Bölge' olarak başarılı olmasını istiyoruz.

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        Suriye'de ortaya çıkan olumlu gelişmeler Türkiye'nin 'Terörsüz Bölge' hedefine yönelik atılmış adımlardır. Türkiye, bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik iş birliğini öncelemektedir; saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır."

        'TÜRKİYE, KUDRETLİ BİR DEVLETTİR'

        Türkiye'nin, 'kardeşlik siyasetini' yüceltmek için çalıştığını vurgulayan Duran, "Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin. Türkiye olarak biz bunları karşılayacak güçteyiz. Türkiye, kudretli bir devlettir" dedi.

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        #Terörsüz Türkiye
        #İletişim Başkanı Burhanettin Duran
        #955inci Yılında Malazgirt Zaferi
        #Son dakika haberler
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