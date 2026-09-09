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        İpsala Gümrük Kapısında 387 kilo 348 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda karavan tipi araçta yapılan aramada 387 kilo 348 gram skunk ele geçirildi. Narkotik dedektör köpekleri Beta ve Axel'in de katıldığı operasyonda, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 16:15 Güncelleme:
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        387 kilo uyuşturucu ele geçirildi

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 387 kilo 348 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

        Çalışmalar sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük kapısına gelen karavan tipi araç şüpheli olarak değerlendirilerek x-ray taramasına sevk edildi.

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        Hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri "Beta" ve "Axel"in de katıldığı detaylı arama yapıldı. Köpeklerin aracın belli bir bölgesine tepki vermeleri üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Kontroller neticesinde, aracın doğal boşluğuna gizlenmiş 173 şeffaf poşet içinde 387 kilo 348 gram "skunk esrar" cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

        Olayla ilgili soruşturma Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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        #İpsala Gümrük Kapısı
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