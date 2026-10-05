Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 10, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi
Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:54 Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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