Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik  Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

         Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 10, Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #edirne
        #KIRKLARELİ
        #HABER
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Uzmanlardan açıklama, AFAD'dan rapor geldi
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Yıllarca cinayet çözdü, şimdi kayıp yeğenin peşinde!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Hakem Yasin Kol adliyeye sevk edildi!
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        Takıntısını bisiklette de gösterdi
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        20 yaşındaki Yasin'e 13 bıçak!
        9'uncu kez ameliyat oldu
        9'uncu kez ameliyat oldu
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Avrupa’nın “Made in EU” sınavı: İngiltere ve Türkiye
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        Türkiye'nin sosyolojik panoraması
        ABD'de yaz-kış saati tartışması
        ABD'de yaz-kış saati tartışması
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5-11 Ekim haftalık burç yorumları
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Angelina Jolie'den Gazze sözleri
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        Bakıcı maliyetini azaltabilirsiniz
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        Bizim Çocuklar kritik sınavda!
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        "Güzel sonuç alacağımıza dair ümitliyim"
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Halkalı-Kapıkule 1.5 saate düşüyor
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        Kabus evi! "Sırtımda naylon erittiler!"
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!
        6 aracı kundakladı! Oto galeriye feci saldırı!