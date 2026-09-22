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        Haberler Gündem Güvenlik Edirne’de 274,7 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

        Edirne’de 274,7 milyon liralık yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

        Edirne'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. MASAK analizlerinde yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 12:20 Güncelleme:
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        274,7 milyonluk bahis operasyonu
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        Edirne'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, MASAK analizleri kapsamında yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre; yasa dışı bahis suçuna ilişkin yürütülen MASAK analizleri sonucunda yaklaşık 274 milyon 744 bin 961 lira 70 kuruş işlem hacmi belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026 tarihinde Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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