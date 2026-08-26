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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan’da güvercin tutkunu adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti

        Erzincan’da güvercin tutkunu adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti

        Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tuncay Ayberk, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayberk'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
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        Arının soktuğu adam kurtarılamadı
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        Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Tuncay Ayberk, yaşamını yitirdi.

        İHA'daki habere göre, arazide arı sokmasının ardından sağlık durumu ağırlaşan Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'ten acı haber geldi.

        Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

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