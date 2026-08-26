Erzincan’da güvercin tutkunu adam arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Tuncay Ayberk, yaklaşık 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ayberk'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
Erzincan'da arı sokması sonucu rahatsızlanan ve yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Tuncay Ayberk, yaşamını yitirdi.
İHA'daki habere göre, arazide arı sokmasının ardından sağlık durumu ağırlaşan Ayberk, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Ayberk'ten acı haber geldi.
Güvercinlere olan ilgisiyle çevresinde tanınan Ayberk'in vefatı, ailesi, yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
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