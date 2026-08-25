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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te boya ustası Bedir Koca, 20 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede öldürüldü

        Gaziantep'te boya ustası Bedir Koca, 20 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede öldürüldü

        Gaziantep'te boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca, yaptığı işin karşılığı olan 20 bin lirayı almak için görüşmeye gitti. 4 çocuk babası Koca, görüşmede çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 14:57 Güncelleme:
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        Boya ustası 20 bin lira için öldürüldü

        Gaziantep'te boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca (32), 20 bin liralık alacağı için gittiği görüşmede çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

        ALACAK İÇİN GİTTİ

        DHA'daki habere göre olay; dün akşam saatlerinde Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; boyacı ustası Suriyeli Bedir Koca, yaptığı işin karşılığı olan 20 bin lirayı almak için işletme sahipleri ile görüşmeye gitti. Bedir Koca ile 5 kişi grup arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 çocuk babası Koca, vücudunun değişik yerlerinden bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İlk müdahalenin ardından Koca, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan Koca'nın cenazesi, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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