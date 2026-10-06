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        Haberler Gündem Güncel Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

        Girne açıklarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

        Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik belirleme işlemleri başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 12:12 Güncelleme:
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        Girne'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, kayıp 6 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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        #Girne
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