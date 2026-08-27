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        Gizli tanık beyanları ortaya çıktı: 'Alparslan Kuytul izinsiz evlenen damadı darp ettirdi'

        Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul hakkında, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması davasında yer alan gizli tanık beyanlarında yeni iddialar ortaya çıktı. Kuytul'un, rızası dışında evlenen bir çiftin evine baskın yaptırarak damadın darp edilmesini sağladığı öne sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Kuytul'a yeni evli damada darp iddiası

        Adana polisi tarafından yapılan operasyonda tutuklanan Alparslan Kuytul'un, iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayına ilişkin 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki gizli tanık beyanlarına göre; rızası olmadan evlenen damadın evine baskın yaptırarak darp ettirdiği öne sürüldü.

        İHA'daki habere göre; Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

        Kuytul, 2021 yılında iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayında da kaçıran kişileri azmettirdiği öne sürülerek yargılanmaya başlanmıştı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Kuytul ile ilgili dikkat çekici gizli tanık ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

        Bazı gizli tanık beyanlarında, yapılanma içerisinde uygulandığı öne sürülen "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin iddialar dikkat çekti.

        Gizli tanık beyanlarında, grup içerisindeki cezalandırma süreçlerinin liderin bilgisi veya izni dahilinde gerçekleştirildiği; liderden habersiz herhangi bir ödüllendirme ya da cezalandırma yapılamadığı ileri sürüldü.

        EVLİLİK NEDENİYLE "BASKIN" İDDİASI

        Dosyadaki bir gizli tanık beyanında; yapılanma içerisindeki bir kadın ile erkeğin birbirlerini severek evlenmek istedikleri, evlilik sorumlusunun da bu evliliği uygun gördüğü ancak daha sonra Alparslan Kuytul'un evliliğin gerçekleşmesini istemediği iddia edildi.

        Tanık, çiftin Kuytul'un izni olmamasına rağmen evlenmesinin ardından Adana'da bulunan evlerine baskın yapıldığını ve damadın darp edildiğini öne sürdü. Tanığın beyanında, mağdur erkeğin olay sonrasında şikayetçi olmayı düşündüğü ancak daha sonra şikayette bulunmadığı da belirtildi.

        Söz konusu gizli tanık anlatımlarının, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve darp edilmesi olayıyla ilgili yargılama dosyasında yer aldığı kaydedildi. Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021'de Adana'da iş yerinden çıktığı sırada maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiası daha önce yargı dosyasına yansımıştı.

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        #adana
        #Alparslan Kuytul
        #Koray Sarısaçlı
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