Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taziyeye gitmek için evden çıkmıştı: Cansız bedeni baraj suyundan çıkarıldı

        Taziyeye gitmek için evden çıkmıştı: Cansız bedeni baraj suyundan çıkarıldı

        Ankara'da 7 Eylül'de taziye için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Hakan Demirayak'ın cansız bedeni Çubuk Barajı'nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taziye için çıktı, ölü bulundu

        Ankara'da önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Hakan Demirayak'ın (42), Çubuk Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı.

        Hakan Demirayak, 7 Eylül'de hayatını kaybeden bir yakınının taziyesine gitmek için evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Demirayak’ın kullandığı otomobilin aynı gün saat 18.59'da Ankara Çevre Yolu'ndan geçişi tespit edildi.

        Cep telefonunun açık olduğu belirlenen Hakan Demirayak, yapılan aramalara rağmen yanıt vermedi. Demirayak'ın cep telefonunun son olarak Çubuk Barajı çevresinde sinyal vermesi üzerine bölgede arama başlatıldı.

        REKLAM

        Hakan Demirayak’ın kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu Çubuk-1 Barajı Viyadüğü üzerinde, kapıları kilitli ve kaputu açık halde bulundu. Demirayak’ın baraja girmiş olabileceği değerlendirilerek sualtı arama çalışması başlatıldı.

        Dün akşam başlatılan arama çalışmalarına polis dalgıç ekipleri ile AFAD İl Müdürlüğü ekipleri katıldı. Demirayak’ın cansız bedenine, aracına yaklaşık yaklaşık 350 metre uzaklıkta, su yüzeyinde ulaşıldı. Hakan Demirayak’ın cenazesi, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Hakan Demirayak
        #Çubuk Barajı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu için fethi kabir kararı
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Netanyahu Haaretz'e karşı harekete geçti
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Şanlıurfa'da korkunç kaza! 4 can kaybı var!
        Adana ve Antalya'da yangın sürüyor! Antalya'da 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Adana ve Antalya'da yangın sürüyor! Antalya'da 1 kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Ali Haydar Kurum tutuklandı
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        Okul kantinlerinde yeni dönem! 14 Eylül'de hayata geçiyor
        "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"
        "Her sistemde oynamayı bilecek oyunculara sahibiz"
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        F.Bahçe duyurdu: Dev kapasite artışı başlıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneyi açıyor!
        Sigorta iklim risklerinin merkezinde
        Sigorta iklim risklerinin merkezinde
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Karı koca çiftin cansız bedeni bulunmuştu... Yangın değil vahşet!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Kara Haydar ile fenomen eşinin 10 yıl önceki dava dosyası ortaya çıktı!
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Trump'tan AfD'ye: Çok büyük bir başarı elde etti
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        Kütletme can aldı! "İhmal değil, cinayet"
        "Çok korktuk"
        "Çok korktuk"
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        'Sevdan Bir Ateş'te kim kimdir?
        Ünlü isimlerden gönderme
        Ünlü isimlerden gönderme
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Doğal aşınmalar sonucu şekillendi! Arizona değil Kağızman
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        Ünlü oyuncuyu sinirlendiren istek
        1980'ler Akımı'nı analiz etti
        1980'ler Akımı'nı analiz etti