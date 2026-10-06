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        Haberler Gündem Güvenlik İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik propaganda yapan 14 şüpheliye gözaltı

        İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik propaganda yapan 14 şüpheliye gözaltı

        İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesaplarından övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:39 Güncelleme:
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        Terör operasyonu: 14 gözaltı

        İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik sosyal medya hesapları üzerinden övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

        İHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüklerince El-Kaide ve DEAŞ'a karşı "Terörizmin Finansmanı" suçu ile ilgili yeni bir çalışma yürütüldü. DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerle bağlantılı olduğu anlaşılan ve ülkeye yönelik hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüpheliler için operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

        Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen işlemler çok yönlü olarak devam ediyor.

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        #istanbul
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        #El Kaide
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