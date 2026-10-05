İstanbul'da, Fransız adli makamlarıyla yapılan çalışma kapsamında düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Fransa adli makamlarından gelen bir bilgiyi değerlendiren ekipler, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünü ortaya çıkardı.

Alınan bilgi sonrası titiz bir çalışma yürüten ekipler, düzensiz göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edildiğini, örgütün Türkiye yapılanmasının ise sevk ve lojistik faaliyetlerini organize ettiğini belirledi.

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Yapılan çalışmalarda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında aranması olan 32 zanlının da bu sayede sınır dışına çıktığını ortaya çıkaran ekipler, örgütün kaçak yollarla yurt dışına çıkmak isteyenlerden 15 bin avro aldığını tespit etti.

Bu arada Edirne'den Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin bazılarının ise Meriç Nehri kıyısında kar maskeli kişilerce yakalanıp gasbedilip tekrar Türkiye'ye botla gönderildiği de yapılan çalışmalarda ortaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmen ve aranması olan zanlılardan elde edilen paraları "havala" yönetimiyle alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyonda 14 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 kilo 400 gram altın, 162 bin avro, 81 dolar ve 386 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili paylaşılan görüntülerde görüşlerine yer verilen İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise bu operasyonun sınırı aşan suçlarda uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Yıldız'ın operasyon kapsamında Fransa Büyükelçiliği irtibat görevlisiyle görüşmesi de görüntülerde yer aldı.