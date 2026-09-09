İzmir'de 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'de motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber karinalı lastik bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
Giriş: 09 Eylül 2026 - 09:20 Güncelleme:
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi görevlendirildi.
Ekiplerce, bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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