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        Haberler Gündem Yargı İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturmada 47 şüpheli adliyede

        İzmir'de Seferihisar Belediyesine yönelik soruşturmada 47 şüpheli adliyede

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve usulsüzlük soruşturması kapsamında gözaltına alınan 47 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:43 Güncelleme:
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        Seferihisar'da 47 şüpheli adliyede

        İzmir'in Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet ve usulsüzlük operasyonunda gözaltına alınan, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 47 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Seferihisar Belediyesinde inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        OPERASYON

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyede inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük karşılığı rüşvet alındığı ve verildiği, belediye bünyesindeki ihalelerde ve doğrudan teminlerde usulsüzlük yapıldığına yönelik tespitler üzerine, aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 48 zanlının yakalanması için 11 Eylül'de operasyon düzenlemişti.

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        #İzmir
        #SEFERİHİSAR
        #operasyon
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