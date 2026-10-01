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        Haberler Gündem Çevre Sağanak sonrası Bartın Irmağı’nın döküldüğü noktada denizin rengi kahverengiye döndü

        Sağanak sonrası Bartın Irmağı’nın döküldüğü noktada denizin rengi kahverengiye döndü

        Bartın'da 3 gün etkili olan yağışların ardından Bartın Irmağı'nın denize taşıdığı çamur nedeniyle kıyılarda denizin rengi kahverengiye döndü. Kentte metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düşerken, Amasra ve Kurucaşile'de de derelerin denize ulaştığı bölgelerde renk değişimi görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bartın'da deniz kahverengiye döndü

        Bartın'da, 3 gün etkili olan yağmurun ardından Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

        DHA'daki habere göre; Batı Karadeniz’de pazartesi gününden itibaren 3 gün etkili olan yağmurda Bartın’da metrekareye 52 kilogramın üzerinde yağış düştü.

        Ilgaz Dağları’ndan doğup Bartın’ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı’nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

        Liman bölgesinde kıyı kesimlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü görüldü. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de derelerin döküldüğü kesimlerde denizin renk değiştirdiği görüldü.

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