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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis Numan Şen’i arama çalışmaları sürüyor

        Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan polis Numan Şen’i arama çalışmaları sürüyor

        Sinop'ta iki polis memurunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu polis Orhan Gazi Yetiş hayatını kaybetti, kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları sürüyor. Deniz ve karada yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, jandarma, AFAD ve balıkçılar katılırken, Yetiş için bugün saat 11.00'de cenaze töreni düzenlenecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 09:27 Güncelleme:
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        Kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor

        Sinop'un Yalı köyü açıklarında dün akşam teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis Orhan Gazi Yetiş'in ardından, kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmaları sürüyor.

        TEKNE ALABORA OLDU

        AA'daki habere göre; Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde Yalıkavak köyü açıklarında iki kişinin bulunduğu teknenin alabora olduğu yönünde ihbar geldiği belirtildi.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi ve Jandarma Komutanlığı ekiplerin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın bulunması ve kurtarılması amacıyla derhal arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

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        Yürütülen çalışmalar kapsamında bahse konu ihbardaki kazazedelerin Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun olduğu anlaşılmıştır.

        Kazazedelerden polis memurumuz Orhan Gazi Yetiş, ekipler tarafından kıyıya çıkarılarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen polis memurumuz kurtarılamamıştır." denildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        İHA'daki habere göre ise; Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılar da katılıyor.

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        Arama-kurtarma çalışmaları deniz ve karada aralıksız devam ederken, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Orhan Gazi Yetiş için başsağlığı diledi.

        Özarslan, kayıp polis Numan Şen'i arama çalışmalarının tüm ekiplerin katılımıyla sürdüğünü belirtti.

        Hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için de saat 11.00'de cenaze töreni düzenlenecek.

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        #Sinop
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        #tekne
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