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        Haberler Gündem Güncel Tokat’ta bir fabrikada çalışma sırasında 26 işçi gazdan etkilendi

        Tokat’ta bir fabrikada çalışma sırasında 26 işçi gazdan etkilendi

        Tokat'ın Turhal ilçesindeki şeker fabrikasında kireç ocağında yapılan çalışma sırasında sızan gazdan 26 işçi etkilendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        26 işçi gazdan zehirlendi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde bir fabrikada 1'i ağır 26 işçi kireç ocağından sızan gazla zehirlendi.

        İHA'daki habere göre olay; Tokat'ın Turhal ilçesinde bulunan şeker fabrikasında yaşandı. İddiaya göre, fabrikadaki kireç ocağında yapılan çalışma esnasında sızan gazdan 26 işçi etkilendi.

        Fenalaşan işçiler ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #TOKAT
        #gaz
        #hastane
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