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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tünelde yarış yapıyorlardı... Kaza yapan araçta can verdi

        Tünelde yarış yapıyorlardı... Kaza yapan araçta can verdi

        Trabzon'un Maçka ilçesinde T2 Tüneli'nde yarış yaptığı belirtilen otomobillerden biri, beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Otomobilde bulunan bir kişi yanarak hayatını kaybederken, beton mikserinin sürücüsü dumandan etkilendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Kaza sonrası yanarak can verdi

        Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan T2 Tüneli içinde öğle saatlerinde yarış yapan otomobillerden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonrası otomobil alev alırken, otomobil sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre kaza; bugün saat 14.00 sıralarında Trabzon’un Maçka ilçesindeki T2 Tüneli’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Gümüşhane istikametindeki tünel içinde yarış yapan iki otomobilden biri önünde giden beton mikserinin tekerine çarptıktan sonra takla atarak alev aldı. Diğer otomobil ise bölgeden hızla uzaklaştı.

        YANAN ARAÇTA CAN VERDİ

        Kaza sonrası Trabzon’dan Gümüşhane istikametine ulaşım dururken, tünel içinde yangın söndürme çalışması başlatıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangın nedeniyle araçtaki bir kişinin yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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        Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, uğraşlar sonrasında araç yangını söndürüldü. Yanan araçta yanarak hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlenmeye çalışılırken, beton mikseri sürücüsü Y.B. (36) dumandan etkilendiği için ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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        #trabzon
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