14 yaşındaki Yaren gözyaşına boğdu!
Gaziantep'te, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Yaren Nisa Bilir, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bilir'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 14:13 Güncelleme:
Gaziantep'te yürek yakan kaza, 29 Haziran’da, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımdaki Yaren Nisa Bilir’e (14), sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.
AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre çarpmanın etkisiyle yola savrulan Bilir, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bilir’i, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
HAYATA 3 GÜN TUTUNABİLDİ
Yoğun bakımda tedaviye alınan Yaren Nisa Bilir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bilir’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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