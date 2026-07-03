Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 60 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!

        60 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eşi Seyit Ahmet Üner ile hayvanları otlatmak için dağlık alana çıkan 60 yaşındaki Firdevs Üner için kocası kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        60 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!

        Konya Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı.

        EŞİNDEN HABER ALAMADI

        Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerine bildirdi.

        ARAMA FAALİYETİ BAŞLATILDI

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Şehir Gediği olarak bilinen dağlık bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaza yapan sürücüye yardıma giderken elektrik akımına kapıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı elektrik direği devrilirken kopan yüksek gerilim hattı yola düştü. Kazayı görüp yardım etmek için aracından inen ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Furkan Alan (27), yerdeki gerilim hattına temas edince akıma kapılarak ...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        "ABD İran'ı İsrail suikastına ilişkin uyardı" iddiası
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Araç içi aksesuarlara düzenleme Resmi Gazete'de!
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Vizyonsuzluğa meydan okuyor
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        Petrol fiyatlarında yükseliş
        "Hayatım eskisine döndü"
        "Hayatım eskisine döndü"
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        İki kardeşi de bıçakladı... Husumetten cinayete!
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Portekiz, uzatma devresinde Hırvatistan'ı yendi
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yaz yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        Son dönemin dikkat çeken beslenme modeli 30-30-3
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        12 Dev Adam 5'te 5 yaptı!
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        Uzman Erbaş teklifi Meclis'ten geçti
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        İspanya, son 16 biletini aldı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Şam'da bombalı saldırı
        Şam'da bombalı saldırı
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        Beşiktaş'tan Mangala hamlesi!
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        "Türkiye SEPA'ya katılım için niyet mektubunu iletti"
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı