60 yaşındaki kayıp kadın aranıyor!
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eşi Seyit Ahmet Üner ile hayvanları otlatmak için dağlık alana çıkan 60 yaşındaki Firdevs Üner için kocası kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı
Giriş: 03 Temmuz 2026 - 08:42 Güncelleme:
Konya Seydişehir'de yaşayan Seyit Ahmet Üner, eşi Firdevs Üner ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık alana çıktı.
EŞİNDEN HABER ALAMADI
Bir süre sonra eşinden haber alamayan Üner, durumu Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerine bildirdi.
ARAMA FAALİYETİ BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Şehir Gediği olarak bilinen dağlık bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor.
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