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        Haberler Gündem Güncel Ters şeritte polisten kaçtı, ehliyet sınavı çıkışında yakalandı: 390 bin TL ceza

        Ters şeritte polisten kaçtı, ehliyet sınavı çıkışında yakalandı: 390 bin TL ceza

        Burdur'da plakasını bezle kapatıp ters şeritte ilerleyen motosiklet sürücüsü, kendisini durdurmak isteyen polislerden kaçtı. Ekipler kısa süre sonra motosikleti E-Sınav Merkezi önünde bulurken, sürücünün ehliyet sınavında olduğunu tespit etti; sınav çıkışında yakalanan sürücüye toplam 390 bin lira ceza kesildi, motosiklet 3 ay trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Polisten kaçıp ehliyet sınavına girdi
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        Burdur'da motosikletinin plakasını bezle kapatıp ters şeritten ilerleyen sürücü, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerinden kaçtı. Ekipler kaçan sürücünün motosikletini E-Sınav Merkezi önünde bulurken, sürücünün ise içeride ehliyet sınavına girdiğini tespit etti. Sınavın bitmesini bekleyen polis ekipleri, kapıda sürücüyü karşıladı.

        İHA'daki habere göre olay; Burdur'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. isimli motosiklet sürücüsü, plakasının bir bölümünü bezle kapatarak cadde üzerinde ters şeritte ilerlemeye başladı.

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        Durumu fark eden polis ekipleri sürücüye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ekiplerin ikazına rağmen motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

        POLİSLER KARŞILADI

        Kaçan sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra bahse konu motosikleti Burdur E-Sınav Merkezi önünde buldu. Motosiklet üzerinden yapılan incelemede sürücünün kimliği tespit edilirken, ekipler sürücünün sınav merkezinde ehliyet sınavında olduğunu belirledi.

        Bu kez kaçan sürücünün peşinden gitmek yerine sınavın bitmesini bekleyen ekipler, sürücüyü sınav çıkışında yakaladı. Polis ekiplerini karşısında gören sürücü, neden kaçtığı sorusuna ise "Sınava yetişmek için kaçtım" şeklinde cevap verdi.

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        Sürücüye yapılan kontroller ve tespit edilen trafik ihlalleri çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 390 bin TL cezai işlem uygulandı. Motosiklet ise 3 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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        #Burdur
        #ehliyet
        #polis
        #haberler
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