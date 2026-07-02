Sivas'ta, 33 yıl önce yaşanan ve yürekleri yakan Madımak faciasının yıldönümünde kentte anma törenleri düzenleniyor.

2 Temmuz 1993'te, ateşe verilen Madımak Oteli'nin önünde açıklamada bulunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"MADIMAK'TA ZAMAN AŞIMI OLMAZ"

"Sivas'ta yanan ateş sönmedi; adalet sağlanmadı. 33 yıldır ailelerin adalet arayışları devam ediyor. Halen firarda olanlar var. Almanya'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmemiş olanlar var. 6 ay içinde iade edilmezlerse geri iade süreci bitecekler var. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz.

"2 TEMMUZ UTANÇ GÜNÜ OLMALI"

Bu çoklu adaletsizlik ortamında ailelerin, kurumların yanındayız. İlk günden beri adalet arayan canların yanındayız. Devlet tarafından burasının utanç müzesi olarak kabul edileceği güne kadar, 2 Temmuz bir utanç günü olarak kabul edilene kadar mücadele edeceğiz. Yıllarca kırmızı bültenle arananların burada evinde olduğu fark edildi. Ben yaşanan acıyı paylaşıyorum."