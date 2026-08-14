Tekirdağ’da 3 ilçede bugün denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girmek yasaklandı. Sahillerde kırmızı bayrak çekilirken, Sahil Güvenlik ekipleri de vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:41 Güncelleme:
Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde denize girmek bugün yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek denize girilmesine müsaade etmiyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan yaptıkları anonslarla denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.
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