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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ünlü sihirbaza uyuşturucu tutuklaması

        Ünlü sihirbaza uyuşturucu tutuklaması

        İstanbul'da, katıldığı bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        Ünlü sihirbaza uyuşturucu tutuklaması

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre Bahçelievler'de, bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

        GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir televizyondaki yarışma programında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle bilinen şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.

        KEDİ KUMUNA GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Adresteki aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemeler ve kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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