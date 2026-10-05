Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 20 yaşındaki Tayfun Arlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi olduğu ve harçlığını çıkarmak için kuryelik yaptığı öğrenilen genç sürücünün ölümüne neden olan kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince yakalandı.

İHA'nın haberine göre kaza; dün saat 23.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tayfun Arlı'nın kullandığı motosiklet ile Azerbaycan uyruklu B.S.'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet, motosikleti önüne katıp yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Tayfun Arlı ağır yaralandı.

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KAMYONET MOTOSİKLETİ 50 METRE SÜRÜKLEDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Tayfun Arlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç sürücünün cenazesi, Alanya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ EVİNDE YAKALANDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü B.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin motosiklete çarpmasının ardından motosikleti önüne katıp caddede sürüklediği ve kazayı gören vatandaşların olay yerine geldiği anlar yer aldı.

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"EN ACI NOKTA SÜRÜCÜNÜN KAÇMASI"

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden Özgür Çelik (45), "Biz evde oturuyorduk. Saat 11.00 gibi bir gürültü sesi geldi. Bağırtı geldi, aşağıya indik. Motosikletli bir genç olay yerinde hayatını kaybetmiş. Araba durmadan caddeden motoru sürükledi. Araba sürücüsü inip koşarak uzaklaşmaya başladı" dedi.

Hayatını kaybeden Tayfun Arlı'nın üniversite öğrencisi olduğunu belirten Çelik, "Hayatını kaybeden şahıs bizim bir öğretmen arkadaşımızın oğlu. Üniversite öğrencisi kendisi. Akşamları harçlığını çıkarmak için kuryecilik yapan bir arkadaşımızdı. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. En acı nokta çocuğa çarptıktan sonra sürücü kaçıyor" ifadelerini kullandı.

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BÖLGEDE ÖNLEM ÇAĞRISI

Çelik, kazaların önüne geçilmesi için bölgede önlem alınmasını isteyerek, "Belediyeden, muhtardan buraya bir ışık, yavaşlatıcı istiyoruz. Buraya bir önlem alınması lazım" diye konuştu.