Hatay'da altyapı çalışması sırasında heyelan: 1 ölü
Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
Hatay'da altyapı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Hatay'da altyapı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.
TOPRAK KAYMASI YAŞANDI
İHA'daki habere göre olay; Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında mahsur kaldı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan işçinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
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