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        Haberler Gündem Güncel Hatay'da altyapı çalışması sırasında heyelan: 1 ölü

        Hatay'da altyapı çalışması sırasında heyelan: 1 ölü

        Hatay'ın Antakya ilçesinde altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Göçük altında kalan işçi öldü
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        Hatay'da altyapı çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

        İHA'daki habere göre olay; Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana geldi. Bölgede devam eden altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması yaşandı. Göçük nedeniyle bir işçi toprak altında mahsur kaldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan işçinin, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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