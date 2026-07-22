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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 ilde FETÖ operasyonu: 128 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı duyurdu: 22 ilde FETÖ operasyonu: 128 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "22 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı" denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:21 Güncelleme:
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        FETÖ operasyonu: 128 gözaltı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 128 şüpheliden 51'i tutuklandı.

        AA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

        Operasyonlar sonucu 128 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

        Şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları, sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." vurgusu yapıldı.

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