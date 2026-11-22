İstanbul Küçükçekmece’de yangın! Yaralılar var!
İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralananların olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor
Giriş: 22 Kasım 2026 - 07:59 Güncelleme:
İstanbul Küçükçekmece’de 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralananlar olduğu öğrenildi.
DHA'da yer alan habere göre yangın; saat 04.45 sıralarında İstanbul Küçükçekmece’de Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada çıktı. Binanın bodrum katında çıkan yangının görenler durumu itfaiye ekipleri haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaralananlar olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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