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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle Boğaz trafiği gemi geçişlerine kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
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        İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

        Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken, Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.

        Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

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