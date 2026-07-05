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        Kastamonu’da devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 32 yaşındaki Yasin Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 11:20 Güncelleme:
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        Devrilen iş makinesinin altında kaldı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 32 yaşındaki vatandaş, hayatını kaybetti.

        İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALDI

        İHA'daki habere göre olay, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Yasin Çelik, devrilen iş makinesinin altında kaldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Yasin Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çelik'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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