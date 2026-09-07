Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde batan gemide kaybolan Mustafa Demir ve Mahmut Demir kardeşlerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki ailesi, gelecek haberi beklerken dolandırıcılık iddiasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Kardeşlerin isimlerini kullanan kimliği belirsiz kişilerin, yardım bahanesiyle vatandaşlardan para toplamaya çalıştığı öne sürüldü.

AİLENİN İSİMLERİNİ KULLANARAK IBAN PAYLAŞTILAR

Ağabey ve kardeşinin akıbetini bekleyen aile, kardeşlerin isimleri üzerinden yardım toplandığını iddia etti. Kimliği belirsiz kişilerin, ailenin yardıma muhtaç olduğunu öne sürerek IBAN numarası paylaştığı belirtildi.

Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, yaşadıkları şoku anlattı.

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“KİMSENİN PARASINA İHTİYACIMIZ YOK”

Kayıp kardeşlerin ağabeyi Halil Demir, vatandaşları bu paylaşımlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Halil Demir, “Benim kardeşlerim Mahmut ve Mustafa Demir adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. Ailemize ulaştıklarını ve yardıma muhtaç olduğumuz söylenerek insanları kandırmaya çalışıyorlar.

İnsanların iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar, böyle bir şeye gerek yok. Tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum, lütfen bu dolandırıcılara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok, çok şükür devletimiz yanımızda. Akrabalarımız ve köylülerimiz bizim yanımızda” dedi.

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“KİMSEYE PARA GÖNDERMEYİN”

Kardeşlerinin akıbeti henüz belli olmadan isimleri üzerinden para toplandığını söyleyen Demir, “Daha kardeşlerimizin nerede olduklarını bilmeden insanların iyi niyetlerini kullanarak IBAN paylaşıyorlar. Kimseye itibar etmeyin ve kimseye para göndermeyin, kardeşlerimi böyle kötü şeylere bulaştırmayın. Yetkililerden bunu yapan şahısların bulunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayıp kardeşlerin isimleri kullanılarak yardım toplandığını anlatan İbrahim Demir ise, “Mahmut ve Mustafa Demir adına yardım talep ediliyor. Biz daha cenazemizi almamışız, dolandırıcılar insanlardan para topluyor. Kimse bunlara itibar etmesin” dedi.