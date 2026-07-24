Kayıp olarak aranırken acı haber geldi!
Adana'da, kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Oğuzhan Kocamanoğlu, ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Kocamanoğlu'nun ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi. Gencin ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 09:12 Güncelleme:
Adana'da olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kocamanoğlu (27) bir süre önce evden çıkıp bir daha gelmedi. Ailesi bunun üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz olarak yatan kişinin Oğuzhan Kocamanoğlu olduğunu belirledi.
ÖLÜMÜ OTOPSİYLE NETLEŞECEK
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kocamanoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Kocamanoğlu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kocamanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.
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