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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu'ndan tablolu mesaj: İktidar limanına demir atacağız

        Kılıçdaroğlu'ndan tablolu mesaj: İktidar limanına demir atacağız

        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine hediye edilen bir tabloyu paylaşarak, "Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kılıçdaroğlu'ndan tablolu mesaj

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memleketi Tunceli’den kendisine hediye edilen tablo dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız" dedi.

        CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’na Tunceli’den bir tablo hediye edildiğini belirtti.

        Fırat, Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafla birlikte paylaşılmasını istediği notu kamuoyuna aktardı.

        Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Nice ağırlıklardan arınıp, fırtınayı geride bırakıp, iktidar limanına demir atacağız. Nazım Usta’nın söylediği gibi, ‘Dalgaları karşılayan gemiler gibi, gövdelerimizle karanlıkları yara yara çıktık, rüzgarları en serin, uçurumları en derin, havaları en ışıklı sıra dağlara…’ Şimdi göz göze, yan yana durun çocuklar, hep birlikte güneşin sofrasında oturacağız."

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