Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 7 tutuklama
Kilis merkezli Gaziantep ve Konya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 24'ü sınır dışı edilirken, 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:42 Güncelleme:
Kilis merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 40 şüpheli yakalandı.
DHA'daki habere göre; Kilis merkezli Gaziantep ve Konya’da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ve sanal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 40 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 24’ü işlemleri sonrası sınır dışı edildi. 4 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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