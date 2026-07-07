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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de misafirliğe giden 18 yaşındaki Ece, kahvaltı hazırlarken sırtından vurularak öldürüldü: 3 tutuklama

        Kocaeli'de misafirliğe giden 18 yaşındaki Ece, kahvaltı hazırlarken sırtından vurularak öldürüldü: 3 tutuklama

        Kocaeli'de misafir olarak gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayın ardından ilk kez konuşan anne Döne Macit, kızının kahvaltı hazırladığı sırada sırtından vurulduğunu belirterek, faillerin en ağır cezayı almasını istedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Kahvaltı hazırlarken öldürüldü

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 29 Haziran'da misafirliğe gittiği evde vurularak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Ece Naz Macit'in annesi, faillerin en ağır cezayı almasını istiyor. Kızının kahvaltı hazırladığı sırada sırtından vurulduğunu söyleyen acılı anne Döne Macit, "Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken olay yaşanmış. Patates kızartırken, tezgaha dönük şekilde arkasından silah sıkmak nedir?" dedi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İHA'daki habere göre olay; 29 Haziran'da Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ziyaret amacıyla söz konusu eve giden 2 genç kızdan Ece Naz Macit (18), bir süre sonra silahla vuruldu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kanlar içinde kalan genç kız, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Polis ekiplerinin olayın yaşandığı evde yaptığı incelemelerin ardından, o sırada içeride bulunan 2'si erkek 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifade işlemleri tamamlanan S.C.G., Y.O. ve A.A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, "kasten öldürme" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "BEN ORADA YIKILDIM"

        Kızını kaybetmenin derin acısını yaşayan 46 yaşındaki anne Döne Macit, olayı öğrendiği anları ve sonrasında hissettiklerini anlattı. Macit, "Ben evdeydim. Benim kızım arkadaşına gitmişti. Bana kız kardeşimden haber geldi. Ece bir kavgaya karışmış diye. Sonra ben evden tam çıkarken oğlumun arkadaşları kapıda belirdi. Onlar da bir tedirginlik vardı. 'Bir şey mi duydunuz?' diye sordum, gözlerini kırptılar. Aşağı inince çok kalabalık vardı. O kalabalığı görünce ben daha da tedirgin oldum. Kötü bir şey olduğunu hissettim. 'Ece vurulmuş' dediler ben orada yıkıldım" dedi.

        Faillerin en ağır cezayı almasını talep eden anne, sözlerine şöyle devam etti: "Benim çocuğumu yediler. Ben adalet istiyorum. Devlet büyüklerinden adalet istiyorum. Canı sıkılan birini vuruyor. Bir evlat kolay mı yetişiyor? Bende şimdiye kadar izliyordum, başkalarına üzülüyordum. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şu an benim ateşim de düştüğü yeri yakıyor. Yarın bir gün bu unutulacak. 3 gün 5 gün konuşulacak. Sonra ne olacak? Bir hafta sonra başka bir genç olacak. Ben adalet istiyorum. Kimsenin yaptığı yanına kalmasın."

        "ASILSIZ YORUMLAR YAPIYORLAR"

        Sosyal medyada ve çevrede yapılan yorumlara da tepki gösteren acılı anne, "Asılsız yorumlar yapıyorlar. 'Senin kızının misafirlikte ne işi vardı?' gibi yorumlar. Ben başıboş bırakmadım. Şimdi nesillere, gençlere söz geçmiyor. Herkes yetiştiriyor, herkesin başında var. Bilip bilmeden kimse konuşmasın. Anne-baba olarak bizler sorumluluklarımızı biliyorduk. Çocuğumuzun peşindeydik ama arkadaşlarını kendisi gibi gördü, inandı.

        Temiz bir kızdı benim kızım. İyi niyetliydi, güler yüzlüydü, kimseye zararı yoktu. Kahkahası vardı, ömre bedeldi. Ben 4 kişinin de yargılanmasını istiyorum. 3'ünün de parmağı var. " ifadelerini kullandı.

        "ÇOCUĞUM AÇ GİTMİŞ"

        Kızının vurulduğu anla ilgili kahreden detayı paylaşan Döne Macit, "Elinizi, ayağınızı öpeyim gerçekten sesimi duyun. Çocuğum rüyama girmeden, 'Anne ben iyiyim' demeden ben rahat olamıyorum. Benim çocuğum aç gitmiş. Kahvaltı hazırlarken, patates kızartırken olay yaşanmış. Ben daha da evime patates almayı düşünmüyorum, evime haram oldu. O patates elinde gitti. Patates kızartırken, tezgaha dönük şekilde arkasından silah sıkmak nedir" diye konuştu.

        "ÇİÇEĞİMİ ALDILAR"

        Torununun ölümüyle yıkılan anneanne Hayriye Gazi ise adaletin tecelli etmesini beklediklerini vurgulayarak, "Yavrumun kanı yerde kalmasın, dayanamıyorum. O benim bir tanemdi. Çiçeğimi aldılar gittiler. Onun kanı yerde kalmasın, ne olur. Adalet yerini bulsun" dedi.

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