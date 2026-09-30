Köprüde cinayet! Husumetlisini öldürdü!
Hatay'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi, husumetlisi tarafından Erzin ilçesi Eseli Köprüsü üzerinde silahla vurularak öldürüldü
Giriş: 30 Eylül 2026 - 09:49 Güncelleme:
Hatay'da husumetlisi tarafından sokak ortasında silahla vurulan kişi kurtarılamadı.
İHA'nın haberine göre olay, önceki gün Erzin ilçesi kent merkezi Eseli Köprüsü üzerinde yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavgada O.K. isimli kişi, yanındaki silahla husumetlisi Fatih Emre'ye kurşun yağdırdı.
Kameraya yansıyan görüntüler üzerine polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Olayın faili O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Emre, hayat mücadelesini kaybetti. Fatih Emre'nin gün içerisinde defnedileceği öğrenildi.
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