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        Haberler Gündem Güncel Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

        Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:37 Güncelleme:
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        7 kişinin yaralandığı kaza
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre; sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil, TIR ve başka bir otomobil, Güzelköy Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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