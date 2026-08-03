Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 09:37 Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre; sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil, TIR ve başka bir otomobil, Güzelköy Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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