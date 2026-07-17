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        Mardinli "Marilyn Monroe" tutuklandı

        Mardin'de sosyal medyada "Marilyn Monroe" lakabıyla tanınan Melek Akarmut, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Mardinli 'Marilyn' tutuklandı
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        Mardin'de sosyal medya üzerinden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda "Marilyn Monroe" olarak tanınan Melek Akarmut tutuklandı.

        İHA'daki habere göre; sosyal medya platformu üzerinden @_melekkkarahann_ rumuzuyla paylaşım yapan Akarmut'un, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi ile ilgili suç unsuru olduğu değerlendirilen paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

        Hakkında adli işlem başlatılan Akarmut, Mardin'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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