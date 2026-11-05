Mekke Anlaşması'nın ilk maddesi kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. Teklifin birinci maddesi kabul edildi
Giriş: 05 Kasım 2026 - 00:20 Güncelleme:
TBMM Genel Kurulunda Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.
Genel Kurulda, teklifin tümü üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşmelerine geçildi.
Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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