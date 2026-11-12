Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Politika
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliğine Yeni Partili Osman Bartal seçildi

        Merkezefendi Belediye Başkan Vekilliğine Yeni Partili Osman Bartal seçildi

        Denizli'nin Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şeniz Doğan'ın yerine belediye başkan vekili seçildi. Yeni Partili Osman Bartal belediye başkan vekili oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Merkezefendi Belediye Başkanı belli oldu

        Denizli Merkezefendi Belediyesi Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde belediye başkan vekilliğine Yeni Partili Meclis Üyesi Osman Bartal seçildi.

        Merkezefendi Belediye Meclisi, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde belediye başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü gündemle toplandı.

        Yeni Parti grubu meclis üyesi Osman Bartal'ı, AK Parti grubu ise meclis üyesi Yavuz Aki'yi aday gösterdi. MHP ve CHP aday çıkarmadı.

        Yapılan ilk tur oylamasında Bartal 21, Aki 13 oy aldı, 1 oy boş, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Yeterli sayının sağlanamaması nedeniyle seçim 2. tura kaldı.

        REKLAM

        Gerçekleştirilen 2. tur seçiminde Bartal 22, Aki 13 oy alırken 1 oy da boş çıktı. Bu turda da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamalarına geçildi, bu turda Bartal 22 oy, Aki ise 14 oy aldı.

        Bartal, seçimin ardından yaptığı konuşmada, seçimin siyasi bir yarış olduğunu, bundan sonraki süreçte meclis üyeleriyle birlikte hareket edeceklerini belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

        Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "irtikap" soruşturmasında, aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın da bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alınmış, Doğan ile 4 şüpheli 31 Ekim'de tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Doğan'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        O anlar kamerada... Anneye sürpriz yangınla bitti

        İstanbul'da, iddiaya göre çalışan annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki H. ismindeki kız çocuğu, yemek sırasında ocakta unuttuğu yağın alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki kardeş yara almadan kurtuldu. Dairede çıkan yangında, H. ile 12 yaşında...
        #Merkezefendi Belediyesi
        #Denizli
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Bildirilmeyen saldırı detayı! Beşiktaş'taki dehşette 25 gözaltı!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        "Türkiye'nin nükleer enerji birikimi diğer ülkelere de katkı sağlayacak"
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber