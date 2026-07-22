TIR, otomobile arkadan çarptı! Anne ile oğlu hayattan koptu
Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne ile oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
ANNE VE OĞLU HAYATTAN KOPTU
DHA'daki habere göre kaza; saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki TIR, Hasan İpek'in kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç şarampole savruldu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kazada yaralanan sürücü Hasan İpek'in de arasında bulunduğu 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Abdülbesim Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.