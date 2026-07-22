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        Haberler Gündem Güncel TIR, otomobile arkadan çarptı! Anne ile oğlu hayattan koptu

        TIR, otomobile arkadan çarptı! Anne ile oğlu hayattan koptu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan anne ile oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Anne ve oğlu kazada can verdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araçtaki Fatma İpek (69) ile oğlu Harun İpek (23) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        ANNE VE OĞLU HAYATTAN KOPTU

        DHA'daki habere göre kaza; saat 06.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Tarsus Doğu gişeleri yakınlarında meydana geldi. Abdülbesim Ü. yönetimindeki TIR, Hasan İpek'in kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç şarampole savruldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hafif ticari araçtaki Fatma ve oğlu Harun İpek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

        Kazada yaralanan sürücü Hasan İpek'in de arasında bulunduğu 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Abdülbesim Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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