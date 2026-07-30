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        Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını için risk uyarısı

        Meteoroloji, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen sıcak, kuru ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 16:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Meteoroloji'den Muğla'ya yangın uyarısı

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla ve çevresinde etkili olması beklenen sıcak, kuru ve rüzgârlı hava nedeniyle orman yangını riskinin arttığını belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

        İHA'daki habere göre yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının 35 ila 41 derece arasında seyretmesi beklenirken, en düşük nem oranının yüzde 10 ila 20 seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgârın ise kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla, yer yer kısa süreli hamlelerle 50 ila 70 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sıcak, kuru ve kuvvetli rüzgârın orman yangınlarının çıkış ve yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekilerek, "Beklenen sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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